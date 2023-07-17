إعلان حالة التأهب الجوي للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق، بينها «بولتافا- كيروفوجراد-دنيبروبتروفسك»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من مقاطعة زابوريجيا.

وأعلن عضو مجلس إدارة «زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، دوي انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من المقاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أوضح في وقت سابق، أن الأوكرانيين، ليس لديهم ما يلزم للفوز بهجوم «كييف» المضاد، موضحا في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، عدم وجود طائرات «إف 16» المقاتلة لدى القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ماكول: «كييف» تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى لضرب المستودعات

أوضح ماكول، أنه لم يبدأ بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام «إف 16»، ولا يوجد قرار بشأن إرسال صواريخ «أيه تي أيه سي أم إس»، إلى كييف.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إلى أن أوكرانيا لا تملك الأسلحة اللازمة للنجاح في الهجوم المضاد، وتحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى، لضرب المستودعات والطاقة، وخطوط الإمداد اللوجيستي.

وقال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر على «يوتيوب»، عند مقارنته بين استقبال دول الجوار لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأول دائما ما يحظى بترحيب حار من قبل حلفاء «موسكو» وأصدقائها، الذي يسعدون برؤيته ويستقبلونه كأحد نجوم الروك.

وشبه ريتر، رحلات وزير الخارجية الروسي الدولية بأنها تشبه جولات نجوم موسيقى الروك العالمية التي تحظى باستقبال جماهيري كبير.