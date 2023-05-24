نفت السلطات الأوكرانية الأنباء الواردة عن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام وقيادة طائرات «إف-16» القتالية الأميركية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

كييف تنفي بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16»

من جانبه، نفى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات، التقارير التي أفادت بأن الطيارين الأوكرانيين يتلقون تدريبات بالفعل على قيادة مقاتلات «إف-16» قائلا: «التحضير للبرنامج لا يزال مستمرا، والاستعدادات لبرنامج التدريب لا تزال جارية»، مشيرا، في تصريحات صحفية، إلى تواجد ممثلي القوات الجوية حاليا في الدول التي تقدم التدريب من أجل دراسة كيفية سير العملية، لكن الطيارين أنفسهم لم يصلوا بعد.

أمريكا توافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-16»، كشرط لإمداد كييف بذلك الطراز من الطائرات، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة دول السبع في مدينة هيروشيما اليابانية نهاية الأسبوع الماضي، إن بلاده وافقت على طلب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحصول على هذه المقاتلات الحربية.

وأكد «بايدن» أن الأوكرانيين سيستخدمون هذه المقاتلات ضد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية ولن تهاجم الأراضي الروسية، في حين وصف «زيلينسكي» الدعم الأمريكي بأنه «تاريخي»، وقال إن إن مقاتلات «إف-16» أكثر فعالية من المقاتلات التي تحوزها أوكرانيا حاليا وتعود إلى الحقبة السوفيتية.

بولندا وبريطانيا تستعدان لتدريب الأوكران

وفي هذا السياق، أعلنت بولندا، أمس، استعدادها لتدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات، بعدما أعطت أمريكا الضوء الأخضر، فيما أكدت بريطانيا، الأحد الماضي، أنها ستبدأ في تدريب طيارين أوكرانيين هذا الصيف، ووصفت موافقة واشنطن على تزويد كييف بمقاتلات «إف- 16» بأنها «إنجاز حقيقي».