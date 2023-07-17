متى ينتهي «الطقس الجهنمي» في مصر والمنطقة؟.. «الأرصاد» تجيب

ارتفاع شديد في درجات الحرارة، سيطر على جميع أنحاء الجمهورية، حتى وصلت الحرارة في بعض المحافظات، إلى 46 درجة، ما جعل المواطنين يتساءلون عن موعد انتهاء الجو الجهنمي، بحسب ما وصفه البعض، لشدة ارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد

تعليقا على ذلك، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة بدأت منذ الخميس الماضي، أما عن موعد انتهائها، أوضحت أنه من المتوقع أن تنتهي منتصف هذا الأسبوع، وبدءا من غدا الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، تكون انخفضت درجات الحرارة، وعادت إلى معدلاتها الطبيعية، وفق ما روته «غانم» خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن ظاهرة القبة الحرارية، التي تعد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح، هي السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

طقس اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد اليوم، استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة القبة الحرارية التي هي مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض الهند الموسمي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، وجهت عدة نصائح لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، والإصابة بضربات الشمس، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، منها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وارتداء ملابس فاتحة اللون وقطنية، والاستعانة بمظلات شمسية في حال الخروج في الشمس، فضلا عن تناول المياه باستمرار.