قصف أوكراني على «دونيتسك» 48 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، 48 مرة، باستخدام 288 طلقة ذخيرة، من عيارات مختلفة، بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتنتهي اليوم، مدة تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، التي تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بينها أوديسا.

وأشارت «ريا نوفوستي»، إلى التوقيع على المبادرة نفسها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وفي 18 مارس الماضي، مددت روسيا الصفقة لمدة 60 يومًا، حتى 18 مايو من العام الجاري، فيما تم تمديد الصفقة حتى 17 يوليو.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن مصادر أممية، أن مصير اتفاق تصدير الحبوب لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أنه لم يتم تجديد الاتفاق حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.