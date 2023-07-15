القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك 45 مرة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، 45 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 257 طلقة ذخيرة، من عيارات مختلفة، بينها 155 ملم، ما أسفر عن تضرر 5 مبان سكنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الجمعة، قالت بيلاروسيا، إن مقاتلين من «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يدربون جنودها في معسكر جنوب شرقي عاصمة البلاد «مينسك».

وقال مصدران مقربان من المقاتلين لوكالة أنباء «رويترز»، إن بعض مقاتلي المجموعة موجودون في بيلاروسيا منذ الثلاثاء على الأقل، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم نائب رئيس جنوب أفريقيا، إن رئيس البلاد سيريل رامافوزا، ناقش بشكل مباشر القضايا المتعلقة بـ«المحكمة الجنائية الدولية» قبل قمة «مجموعة البريكس»، التي تضم إلى جانب جنوب أفريقيا كل من: «البرازيل- روسيا- الهند- الصين»، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.