قبول دفعة جديدة للتدريب المهني التحويلي للخريجين بالسويس.. اعرف الشروط

أعلن مركز التدريب المهني بحي عتاقة التابع لمديرية العمل بمحافظة السويس، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب المهني التحويلي لشباب الخريجين من الجنسين من أبناء المحافظة، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024.

المهن المتاحة للتدريب المهني التحويلي

أوضح مركز التدريب المهني في إعلانه، أن الدفعة الجديدة من الراغبين في التدريب المهني التحويلي من شباب الخريجين، ستشمل عدد من المهن وهي، تكنولوجيا المعلومات وكهرباء وتوصيلات عامة والتفصيل، والخياطة والتطريز ولحام كهرباء وتوليد الكهرباء، بالطاقة الشمسية ومهارات الحاسب الآلي.

مزايا الحصول على التدريب المهني

كشف إعلان مركز التدريب المهني بحي عتاقة بمحافظة السويس، عن العديد من المزايا، التي تمنح للحاصلين على التدريب المهني التحويلي، وهي:

1- يمنح المتدرب شهادة معتمدة من مديرية العمل باجتياز الدورة.

2- يتم وضع المتدرب في أولوية الحصول على فرصة عمل في المهنة التي تم التدريب عليها.

شروط الالتحاق بدورة التدريب المهني

- أن يكون من أبناء محافظة السويس أو المقيمين بها.

- أن يكون المتدرب متفرغ تماما طوال فترة التدريب.

- ألا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عاما، ولا يزيد عن خمسة و أربعين عاما.

- قبول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدورة التدريبية.

المستندات المطلوبة

حدد إعلان مركز تدريب المهني بالسويس، المستندات اللازمة، للتقدم للدفعة الجديدة من برنامج التدريب المهني التحويلي كما يلي:

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.. «الأصل للاطلاع».

- صورة من شهادة الميلاد.. «الأصل للاطلاع».

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- حافظة مستندات «دوسيه بلاستيك بكبسولة»

وأوضح المركز، أن الطلبات تقبل بمقر مركز التدريب المهني، بجوار منتدى الشباب بمساكن التوفيق بحي عتاقة، مشيرا إلى أن فترة التدريب لكل تخصص، دورتي اللحام وكهربا التوصيلات، 60 ساعة تدريبية خلال شهر واحد، ودورات التفصيل وتوليد الكهرباء ومهارات الحاسب، 200 ساعة تدريبية خلال شهرين، ومواعيد التدريب من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، فيما عدا دورة الكهرباء العامة من الخامسة مساء حتى العاشرة.