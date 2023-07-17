للمرة التاسعة.. المكسيك بطلا للكأس الذهبية (صور وفيديو)

فاز منتخب المكسيك، فجر اليوم الاثنين، بلقبه التاسع في بطولة الكأس الذهبية، على حساب منتخب بنما، على استاد صوفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر اللقاء، أنباء سارة لمنتخب المكسيك، بهدف أحرزه اللاعب البديل سنتياجو جيمينيز، بعد نزوله بـ3 دقائق فقط إلى أرض الملعب، ليهدي «إل تري كولور» البطولة التاسعة في تاريخ البلاد.

وحقق منتخب المكسيك، لقب بطولة الكاس الذهبية في أعوام: 1993، و1996، و1998، و2003، و2009، و2011، و2015، و2019، و2023.