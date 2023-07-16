هجوم بطائرات مسيرة يستهدف أحد موانئ «شبه جزيرة القرم» الروسية

صدت القوات الروسية هجومًا بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول، بـ«شبه جزيرة القرم»، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية في عام 2014.

وفي وقت سابق، قال حاكم مدينة«سيفاستوبول»، ميخائيل رازفوجيف، عبر «تليجرام»، إن قوات الدفاع الجوي وأسطول البحر الأسود صدوا هجومًا بمسيرة على ميناء سيفاستوبول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الهجمات فوق ميناء سيفاستوبول وبالاكلافا

وأضاف رازفوجيف، أن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بمدينة «سيفاستوبول، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

استهداف مقاطعة دونيتسك بـ 13 قذيفة

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، باستخدام 13 قذيفة من عيار 155 ملم.وكان الطيران الحربي الروسي، نفذ في وقت سابق، أكثر من 40 طلعة جوية، استهدفت نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للجيش الأوكراني

وأمس السبت، وجهت محكمة بالعاصمة الروسية «موسكو»، تهماً جنائية إلى 7 أشخاص سعوا بدافع الكراهية القومية لقتل صحفيتين روسيتين بارزتين مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة «روسيا اليوم» وكسينيا سوبتشاك، في «مؤامرة» تدعمها أوكرانيا، على حد قول وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.

وقالت السلطات الروسية، إن المعتقلين ينتمون لمجموعة من النازيين الجدد «الفقرة 88» تم تجنيدهم من قبل الأجهزة الأوكرانية، فيما اعترف المتهمون، بالتجهيز للهجوم على الصحفيتين بالنيابة عن أوكرانيا

وأشار الممتهمون، إلى تلقيهم، وعداً بالحصول على مكافأة تبلغ قيمتها 1.5 مليون روبل روسي، فيما دانت وزارة الخارجية الروس على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، في بيان بمحاولة جديدة لشن هجوم إرهابي من قبل أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

سياسيا، قال السناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، قال في وقت سابق، إن الأمريكيين، كقاعدة عامة، يذهبون إلى حيث المال، مضيفا إن البحث عن مغزى استراتيجي في جميع إجراءات «واشنطن» يعني منحهم ذكاء سياسيا أكثر مما لديهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.