توقفت حركة المرور على «جسر القرم»، نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار، وفقا لما أعلنه سيرجي أكسينوف رئيس شبه الجزيرة التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014.

وأوضح أكسينوف، أن حالة طارئة وقعت في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار، مضيفا عبر «تليجرام»، أن وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها.

وسخر مستخدمو موقع التدوينات القصيرة « تويتر»، من صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء تقديمه فقرة ترفيهية في برنامج «كفارتال- 95»، عندما كان يعمل ممثلا كوميديا، وكان يرتدي وقتها «ملابس داخلية سفلية» فقط في 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أخطاء «الناتو» الاستراتيجية تسببت في الأزمة الأوكرانية

وفشل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في التخفيف من المخاوف الأمنية لروسيا، كان خطأ فادحا للتكتل العسكري، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية، وقالت القناة الإخبارية، إلى أن الأخطاء الاستراتيجية للحلف والتقييم غير الكفء لنتائجها هي التي تسببت في الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت «سي جي تي إن»، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فشل في الاستجابة لمخاوف روسيا ودعم جهود «بكين» للسلام، وفقا لم ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.