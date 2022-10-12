أهم المعلومات عن رئيس المخابرات الأوكراني المسؤول عن تفجير جسر القرم

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أن العقل المدبر لتفجير جسر القرم هو رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية «كيريل بودانوف».

وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية في نقاط، وفقًا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

- وُلد كيريلو بودانوف في 4 من يناير لعام 1986 بالعاصمة الأوكرانية كييف، ويبلغ الآن من العمر 36 عاما.

- تقلد بودانوف العديد من المناصب الهامة في الجيش الأوكراني، أهمها أنه كان أحد الجواسيس الأوكرانيين في روسيا، كما تم تعيينه من قبل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رئيسا لجهاز المخابرات الأوكرانية، خلفاً لصديق طفولة الرئيس الأوكراني إيفان باكونوف.

- حصد «بودانوف» العديد من الجوائز رفيعة المستوى من الجيش الأوكراني، بينها جائزة وسام الشجاعة.

كيريل بودانوف شارك في الحرب ضد روسيا في عام 2014

- تعرض رئيس المخابرات الأوكرانية من قبل، أثناء عمله كجاسوس في روسيا، لمحاولة اغتيال، حيث تم زرع قنبلة أسفل السيارة الخاصة به ولكنه نجا من الحادث.

- شارك كيريلوا في الحرب ضد روسيا عام 2014، بجزيرة القرم التي جرى ضمها إلى روسيا.

دور كيريلو بودانوف في الأزمة الروسية الأوكرانية

- يعد تفجير جسر القرم هو أحد أهم الأعمال البارزة التي شارك فيها كيريلو بودانوف حيث أكد الأمن الفيدرالي الروسي أن بودانوف هو العقل المدبر للانفجار.

- أدلى رئيس المخابرات الأوكرانية بالعديد من التصريحات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وأهمها أنه جرى التحضير لانقلاب في موسكو ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يعاني من مرض السرطان، وفقا لما أوردته صحفية «سكاي نيوز» البريطانية.

بودانوف سننتصر على روسيا في نهاية هذا العام

- أكد «بودانوف»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستصل إلى مرحلة فاصلة، وستنتهي خلال هذا العام بهزيمة موسكو في الحرب.

- كما أكد «بودانوف» أن أوكرانيا ستنتصر على روسيا في هذه الحرب، وستسترد كل المناطق التي سيطرت عليها موسكو، بما في ذلك جزيرة القرم.

- أشار «بودانوف» إلى أن الجيش الروسي يتكبد العديد من الخسائر الجسيمة بفضل العمليات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن أن الجيش الأوكراني لديه جميع المعلومات الخاصة بالجيش الروسي بما في ذلك خططه العسكرية.