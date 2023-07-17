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تفاصيل وظائف صندوق مكافحة الإدمان.. اعرف الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

كتب:

انتصار الغيطانى
08:46 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
وظائف صندوق مكافحة الإدمان

وظائف صندوق مكافحة الإدمان

حدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف الشاغرة بالصندوق إلكترونيا، وهو 10 أغسطس المقبل، في 4 محافظات مختلفة، تتضمن نحو 280 وظيفة من مختلف التخصصات.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الوظائف الشاغرة، ستكون بنظام العقد المحدد المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان بعدة محافظات.

التخصصات المطلوبة لوظائف صندوق الإدمان

وتضم الوظائف المطلوبة من جانب الصندوق عدة تخصصات مختلفة، وهي «تمريض - أخصائي نفسي مقيم - مدرب رياضي - مدير إداري - نائب مدير إداري - مشرف إداري - محاسب - مسؤول شؤون عاملين - مسؤول مشتريات - مسؤول محازن - أخصائي نظم معلومات - شيف - مساعد شيف - عمال كافيتريا - عمال مغسلة ملابس - أفراد أمن - عمال نظافة - عامل زراعة - موظف استقبال»، للعمل بمحافظات «الشرقية، دمياط، سوهاج، أسوان».

طرق التقدم لوظائف صندوق مكافحة الإدمان

وتابع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ التقديم للوظائف الشاغرة سيكون إلكترونيا، من خلال الرابط، عبر الموقع الرسمي للصندوق، والأولوية للمقيمين في المحافظات المشار إليها سابقا، من خلال مكان الإقامة ببطاقة الرقم القومي، أوإرسال السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني drugcontrol1@drugcontrol.org.eg، بنسخة BDF باللغة العربية فقط.

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بقلم انتصار الغيطانى