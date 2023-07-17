«الهجرة» تنظم دورة حول كيفية التقدم إلى وظائف في «سوق العمل الألماني»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية جديدة، تحت عنوان «كيفية التقدم إلى وظائف في سوق العمل الألماني»، وذلك لشباب المحافظات، الراغبين في العمل بالسوق الألماني والسفر إلى ألمانيا.

جاء ذلك في إطار تنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية عدة، لشباب المحافظات المهتمين بمجال العمل في ألمانيا، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف.

للراغبين في العمل بالسوق الألماني

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «في حال كنت مهتم بالعمل في ألمانيا، وكنت تتحدث اللغة الإنجليزية بمستوى B1/B2، يمكنك حضور جلسة كيفية التقدم إلى وظائف في سوق العمل الألماني، التي يتشرف المركز المصري الألماني بدعوتكم إليها، وستقدم من خلال مدربين من خلال مؤسسة Berlin Partner for Business and Technology».

تركيز أكبر على سوق العمل في الولاية الفيدرالية

أشار المركز المصري الألماني، إلى أن الجلسة ستقدم باللغة الإنجليزية بالكامل، حيث تهدف إلى تقديم معلومات عن التقديم إلى وظائف في سوق العمل الألماني، وبتركيز أكبر على سوق العمل في الولاية الفيدرالية «برلين» بالتحديد.

كما أشار المركز المصري الألماني، إلى مناقشة عدد من الموضوعات خلال الجلسة، التي تتمثل في: «الطلب الوظيفي وكيفية تحضيره، كيفية الحصول على التأشيرة اللازمة وتصريح العمل»، على أن تكون الجلسة «أون لاين»، ومجانية يوم الثلاثاء 18 الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، ويمكن التسجيل من خلال الاتصال على 01202744565 أو 0227519410 من الأحد للخميس من 9:30 صباحا ل 3:30 عصرا.