وظائف جديدة بالمجلس القومي للمرأة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف الجديدة الشاغرة في المجلس القومي للمرأة التابع لرئاسة الجمهورية، ومواعيد التقديم والشروط والمؤهلات والمستندات المطلوبة على النحو التالي.

وظائف المجلس القومي للمرأة:

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية

مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني للفروع

المستندات المطلوبة:

1. السيرة الذاتية للمتقدم وعدد (7) صور شخصية.

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى المجلس القومي للمرأة متضمنا قدراته العلمية وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم أداء والجزاءات وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

4. بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها.

5. بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد .

6. المقترح التطويري للإدارة المركزية وفقا لقرار رقم (95) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط في شأن مقترح التطوير.

7. صحيفة حالة جنائية حديثة باسم المجلس القومي للمرأة.

(على أن تكون المستندات مكونة من أصل + (7) نسخ صور).

طريقة التقديم

تسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس القومي للمرأة ، خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

وذلك على العنوان: 11 ش عبد الرازق السنهورى متفرع من مكرم عبيد – أمام حديقه الطفل – مدينة نصر- القاهرة.

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

مواعيد التقديم

من 16 يوليو الحالي إلى 15 أغسطس 2023.