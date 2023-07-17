إصابة مهندس وزوجته وابنته في حادث تصادم بكرداسة

أصيب مهندس وزوجته وابنته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم واشتعال سيارة أعلى محور 26 يوليو.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

اصطدام السيارة بحاجز خرساني

وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مهندس 50 سنة وبرفقته زوجته وابنته، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالحاجز الخرساني المتواجد على يمين الطريق؛ مما أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.