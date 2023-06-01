طالبة إعدادية تؤدي امتحان دبلوم تجارة بدلا من شقيقتها في كرداسة

أدت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، بدلا من شقيقتها الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بانتحال طالبة إعدادية صفة شقيقتها في امتحان دبلوم تجارة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من إدارة كرداسة التعليمية، بانتحال طالبة بالصف الثالث الإعدادي «15 عاما»، صفة شقيقتها الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري «18 عاما»، وأداء الامتحان في مادة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بدلا منها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.