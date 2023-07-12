إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة ومخدرات في كرداسة

قرر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إحالة عاطل لمحكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بحيازة بندقية آلية وطبنجة، و10 كيلو من نبات البانجو المخدر بأحد شوارع دائرة قسم شرطة كرداسة جنوب الجيزة، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة محاكمته أمام أحد الدوائر.

حيازة أسلحة و«بانجو وآيس»

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «يوسف. ش»، 40 عاما، عاطل، مقيم ببرك الخيام بدائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية، و5 خزائن آلية، و41 طلقة آلية، وطبنجة، و10 كيلو بانجو، وكيلو آيس، و40 ألف جنيه وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

عقوبة الاتجار في الأسلحة النارية

يقول المحامي هشام ابراهيم، الخبير القانوني، إن القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه

ولفت إلى أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.