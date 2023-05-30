السجن عام للمتهم بدهس طفل في كرداسة

عاقبت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، المتهم بدهس طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة كرداسة، بالسجن لمدة عام واحد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

قيادة السيارة بسرعة جنونية

وجاء في أوراق القضية، دهس المتهم في دائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، طفل يدعى عمر يبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء قيادته سيارته بسرعة جنونية، ما تسبب عن طريق الخطأ في وفاة الطفل متأثرًا بإصابته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كيف بدأت الواقعة؟

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد باستقبال أحد المستشفيات بدائرة القسم، طفل في حالة حرجة، ودخل إلى غرفة العناية المركزة التي مكث بها 8 أيام، وبعدها لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى القبض على المتهم الذي اعترف بأنه دهس الطفل عن طريق الخطأ، حينما كان يركض أمام سيارته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.