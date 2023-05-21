حكاية جريمة مقتل سيدة كرداسة.. شجار وعصا وهروب

«جثة لسيدة وآثار دماء وعنف وبعثرة وبقايا طعام»، كل هذه الملاحظات سجلها محقق النيابة بمجرد وصوله إلى مسرح جريمة قتل سيدة داخل منزل بمنطقة كرداسة، مسرح الجريمة كان قد امتلأ بضباط المباحث ورجال المعمل الجنائي والطب الشرعي لحل اللغز والوصول للجاني ودافع الجريمة، تفاصيل كثيرة أجابت عنها جهات التحقيقات وجاءت كالتالي:

جثة سيدة داخل منزل بكرداسة

التاسعة صباح يوم الثلاثاء الماضي، ورد بلاغ من أهالي منطقة كرداسة، بانبعاث رائحة كريهة من منزل بالمنطقة، بمجرد تلقي البلاغ انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، وكان بصحبته قوة من معاوني المباحث إلى مكان البلاغ، وتمّ استئذان النيابة العامة، وكسروا باب المنزل، وبمجرد الدخول عثروا على جثة لسيدة، ودقائق وامتلأ المكان بضباط مباحث المديرية والطب الشرعي ورجال المعمل الجنائي، وحضر أيضًا محقق النيابة.

وجاءت المعاينة كالآتي: «مسرح الجريمة عبارة عن منزل يقع على مساحة 75 مترًا، مكون من طابقين، الأول سكني مكون من غرفتين وصالة وحمام، أما الطابق الثاني دون سقف خرساني، وغير صالح للمعايشة، على بعد 3 أمتار، عثرت القوات على جثة سيدة، مما يشير إلى أن الجريمة وقعت قبل يومين أو 3 أيام، من اكتشاف الواقعة، وناظر المحقق الجثة وتبين أن هناك آثار بعثرة في محتويات الشقة، مما يشير إلى أن هناك مشادة بين الجاني والضحية، أنها حاولت مقاومته إلا أنَّه تعدى عليه بالضرب على رأسها حتى فارقت الحياة، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثمان، ومعاينة مسرح الجريمة، قرر المحقق نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

مالك المنزل وراء الجريمة

عقب الانتهاء من نقل الجثمان، بدأ فريق البحث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، في فحص مسرح الجريمة، والاستعلام عن مالك المنزل، والبحث عن هوية الضحية، ومن خلال أوراق عثر عليها داخل المنزل، وأقوال الجيران، تبين الآتي: «المنزل مملوك لعامل يعمل في إحدى المزارع بمحافظة البحيرة، زوجته متوفية، ولديه طفلة عمرها 3 سنوات، واختفى في وقت معاصر للجريمة، أما عن الضحية، فقد عثرت القوات على صورة لبطاقتها الشخصية في المنزل، وتبين أنها سيدة في العقد الرابع من عمرها، مقيمة في منطقة القناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية».

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المشتبه فيه -مالك المنزل- تعرف على الضحية قبل 3 أسابيع، واتفق معها الزواج، مقابل تربية ابنته ووافقت، وانتقلت للعيش معه، إلا أنه قتلها قبل إتمام الزواج بسبب سوء معاملتها لابنته، وفر هاربًا من مسرح الجريمة، جاء ذلك بعد أن أكدت التحريات والكاميرات، وقت دخول وخروج المتهم بصحبة ابنته في وقت معاصر للجريمة تاركا الجثة داخل منزله، أيضًا حديث الجيران أثناء مناقشتهم في محضر الشرطة، أنهما سمعوا صوت شجار دار بين المشتبه فيه وبين الضحية في وقت معاصر للجريمة، وتمّ عرض تلك المعلومات على محقق النيابة، الذي أمر بضبط واحضار المشتبه فيه.

كانت بتضرب بنتي

تمكّنت القوات من تحديد مكان اختباء المتهم، وأرسلت مديرية أمن الجيزة، مأمورية من المباحث إلى مكان عمل المتهم - مزرعة في البحيرة - وتمكّنت القوات من ضبط المتهم، وتمت مواجهته بما جاء في تحريات المباحث، وأقوال الجيران، واعترف بقتل الضحية أثناء استجوابه في محضر رسمي بمركز شرطة كرداسة قائلًا: «رجعت من الشغل لقيتها بتضرب بنتي، مسكتها ضربتها بعصايا لحد ما ماتت، سيبت الجثة وهربت ورجعت شغلي، ده كل اللي حصل».

تمّ تحرير محضر بتفاصيل الواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وتمّ عرض المتهم صباح اليوم على قاضي المعارضات، الذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا، وتمت إعادة المتهم مرة أخرى إلى محبسه.