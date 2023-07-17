تنفيذ برنامج تدريب صيفي بمراكز «الطاقة الذرية».. 1900 طالب في 3 أشهر

أطلق الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية إشارة البدء في تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بموقعي مدينة نصر وأنشاص، والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر.

التدريب من 16 يوليو إلى 16 سبتمبر

وقال هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بإن الهيئة تستضيف الطلاب في الفترة من 16 يوليو حتى 16 سبتمبر 2023، إذ تمّ تقسيم الطلاب العدد لأربعة مجموعات طبقاً للتخصصات وتتوزع هذه المجموعات على مراكز الهيئة المختلفة طبقاً لتخصصات الطلبة والتي تشمل الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم كما يشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2014 والذي يوافق يوم 15 يوليو، والذي يسعى للاحتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات التدريبية اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال من أجل مستقبل أفضل

وانطلق التدريب في جميع مراكز الهيئة دفعة واحدة واستقبلت مراكز الهيئة المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالب من جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس والذي تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر، فيما استقبل مركز البحوث النووية بأنشاص 160 طالباً، واستقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص 100 طالب، واستقبل مشروع السيكلترون بأنشاص 50 طالباً، واستقبل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص 15 طالبا، واستقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع 85 طالباً، واستقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر 40 طالباً.

وأوضح شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّ هذا التدريب الصيفي يعد الأكبر على مستوى مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات الحكومية والأهلية المشاركة بالإضافة إلى التنوع المكاني.