هيئة الطاقة الذرية تنظم دورة تدريبية عن تطبيق تكنولوجيا الإشعاع في الصناعة

يفتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات والمنسق المحلي، غدا الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه التي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية على مدار خمسة أيام.

الحد من التغيرات المناخية

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها، أن أهمية الدورة تأتي في إطار دور استخدامات الإشعاع في الصناعة، حيث تطبق المعالجة الإشعاعية من أجل تحسين خصائص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام (الحيوي) والقابلة للتحلل البيولوجي ومقاومتها لدرجات الحرارة وعدم نفاذيتها لافتة إلى أن استخدام البلاستيك المستدام ( الحيوي) يعد أمراً حتمياً للمساعدة في تقليل والحد من استخدام البلاستيك المصنع (البترولي) وذلك للمساهمة في تقليل غازات الاحتباس الحراري والحد من التغيرات المناخية.

تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف

قالت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة إن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين من الدول العربية على الطرق والتقنيات الحديثة في مجال مواد التغليف المستدام ودور الإشعاع في تحسين خواصها، وستتناول بعض الموضوعات المهمة مثل مبادئ إعادة تدوير البلاستيك، تأثير وتقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت أن الدورة ستشمل محاضرات نظرية وتدريبا عمليا وسيقوم بتنفيذها خبراء وعلماء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

7 دول عربية الدورة التدريبية

أشار الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية إلى أن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2023 وأنه سيشارك بها عدد 22 من الباحثين يمثلون سبعة دول عربية وهي مصر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، موريتانيا، ليبيا.

التعاون مع الهيئة العربية للطاقة للذرية

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة إن هذه الدورة هي إحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ويتم تنفيذها لأول مرة مع مصر وهي تتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام الإشعاع في تحسين خواص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام لافتا إلى أن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة الأشقاء من الدول العربية للتدريب النظري والعملي بمراكز الهيئة المختلفة.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

قال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إن هذه الدورة التدريبية هي فرصة جيدة للأشقاء من الدول العربية لتبادل الخبرات في هذا المجال الجديد، كما أنها تؤكد على دور مصر ودعمها لنقل الخبرات لجميع الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.