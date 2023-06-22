«الطاقة الذرية» تختتم تدريب الكوادر الأفريقية في مجال رقابة الجودة

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للدول الأفريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وحضر ختام الدورة اليوم أرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والدكتور أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب أفريقيا والدكتور تامر صقر أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للدورة التدريبية.

التدريب على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة

وعقدت الدورة على مدار 5 أيام وشملت جزءا يشمل التدريب النظري ثم تلاه الجزء الأهم وهو التدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان نقاوتها وكفاءتها الطبية من المنظور النووي والدوائي.

وصرح الدكتور تامر صقر أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و لمنسق الوطني للدورة التدريبية بأن التدريب تم بمعامل رقابة الجودة بمصنع انتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وفي معامل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

وشمل التدريب العملي تحضير المستحضرات الصيدلانية الحاملة لمشعات جاما للاستخدام التشخيصي الطبي بتقنية المسح الذري، وكذلك التدريب المتخصص للإجراءات المعملية لتقييم جودة تلك المستحضرات من خلال تقدير درجة النقاء من الناحية الاشعاعية وكذلك الخواص الكيميائية الاشعاعية والكيميائية وكذلك تقييم درجة النقاوة البيولوجية وقد تم ذلك من خلال اختبار تقدير خلو تلك المستحضرات من مسببات الحرارة وتحديد مدى تعقيمها.

كما شمل التدريب العملي التعرف والتدريب على استخدام مختلف الأجهزة المستخدمة في القياسات الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والتي تساعد على تقييم جودة المنتجات وقد تولى التدريب النظري والعملي خبراء الهيئة بأنشاص بمشاركة خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.

وفي ختام الدورة أعرب المشاركون بالدورة من الدول الإفريقية الشقيقة عن مدى سعادتهم لمشاركتهم في هذه الدورة المتقدمة والتي شملت التدريب العملي في أحد الوحدات الهامة لإنتاج النظائر المشعة في أفريقيا والتي تقع بمجمع مفاعل مصر البحثي بأنشاص كما اضافوا أن الدورة ساهمت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول الأفريقية والتي تشمل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر.

دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأفريقية

وأعربت أرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سعادتها لنجاح الدورة وكذلك إشادت بتنظيم الهيئة خاصة التدريب العملي الذي أوضح جميع الخطوات التنفيذية التي تتعلق بجودة انتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة والتي يتم انتاجها بالهيئة، كما على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأفريقية من خلال مشروعات الدعم الفني والتقني.

ومن جهته، أعرب عمرو الحاج رئيس الهيئة أن الهيئة ترحب دائما بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروعات الأفرا خاصة في مجالات تدريب وبناء الكوادر بالدول الأفريقية الشقيقة وذلك تفعيلاً لدورها المحوري الهام على المستوى الأفريقي والذي يشمل دعم الدول الأفريقية في مجالات نقل التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بانه في ختام الدورة تم عمل تقييم للمشاركين عن مدى الاستفادة من الدورة من جميع النواحي الفنية والعلمية.