"الطاقة الذرية": استهداف محطة كاخوفسكايا يهدد منشأة زابوروجيه الكهرذرية

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من أن استهداف محطة «كاخوفسكايا» الكهرمائية في أوكرانيا، مما ينذر بخطر قد يطال منظومة تبريد محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقف التصعيد العسكري

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة تفقدية للمنطقة حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الخميس، إنه يجب العمل على وقف التصعيد العسكري في محيط محطة زابوروجيه النووية.

الوضع تحت السيطرة

وأضاف أن الوضع في المحطة تحت السيطرة، وأعضاء فريق الوكالة الدولية سيبقون في المحطة لمتابعة سير العمل فيها، مشيراً إلى أنه سيكون على تواصل مستمر وبشكل يومي مع خبراء مؤسسة «روس آتوم» الروسية المشرفة على المحطة، والفريق الدولي هناك.