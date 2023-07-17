عاجل.. الراحلون عن الأهلي.. 15 لاعبا ضمن القائمة المرشحة مع نهاية الموسم

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع ملامح قائمة الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وسط تأكد رحيل العديد من اللاعبين.

وينتظر أن يحسم المدير الفني قائمة الراحلين عن الفريق، وضم لاعبين جدد، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية في السعودية، ولقب دوري السوبر الأفريقي.

قائمة الراحلين رسميًا عن الأهلي

ويأتي على رأس اللاعبين الراحيلن رسميًا عن الأهلي، حمدي فتحي الذي انتقل لصفوف الوكرة القطري، بالإضافة للبرازيلي برونو سافيو، الذي رحل لنادي بوليفار البوليفي.

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