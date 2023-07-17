«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ محطة حدائق أكتوبر بالقطار الكهربائي السريع (صور)

كشفت وزارة النقل عن تقدم الأعمال في محطة حدائق أكتوبر ضمن مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، موضحة أنّ الأعمال تشتمل على القواعد الخرسانية للمحطة ومسار القطار الكهربائي السريع، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات العالمية، لافتة إلى أنّ المشروع يأتي بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

تنفيذ كل المباني المرفقة للمحطة

وأكد تقرير صادر عن وزارة النقل، على وجود تعليمات مهمة للقائمين على المشروع بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، وبالمعايير العالمية المطلوبة، موضحاً أن أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر اشتملت أيضاً على تنفيذ كافة المباني المرفقة للمحطة ومدخل المحطة الرئيسي.

الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، أكد أن مشروع القطار الكهربائي السريع، هو مشروع مهم، موضحاً أنه يختصر الوقت والجهد والطاقة الُمستهلكة في السفر، لأنه يوفر مخزون استراتيجي مهم من البترول.

أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر

وأضاف الدكتور أحمد محمدي، لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويسهل حركة التجارة العالمية في كل ربوع الوطن، لن الدولة تعمل على تنفيذ المشروع بهدف ربط جميع أطرافها ببعضها البعض.

ونوه خبير هندسة السكة الحديد، بأنّ المشروع من المقرر أن يسهم في تقليل المسافة بين الموانئ المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة أيضاً في أعمال تطويرها، خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن دوره المهم في حل جميع مشاكل رجال الأعمال التي تعيق الاستثمارات.