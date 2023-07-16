آخر مستجدات تنفيذ محطة محمد نجيب ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن مستجدات العمل في محطة محمد نجيب بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب

وأشار التقرير إلى تقدم الأعمال في مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب وحتى محطة السخنة، موضحا أنه جار العمل على التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

عملت وزارة النقل على تنفيذ تشطيبات الواجهة الخارجية والداخلية للمحطة والأرصفة وصالات التذاكر، فضلاً عن طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب.

الطرق الرئيسية المجاورة

كشف التقرير عن وجود توجيهات مهمة بزيادة معدلات التنفيذ لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة، وبأن يكون الطريق الواصل بين الدائري الأوسطي والمحطة ثلاث حارات في كل اتجاه لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى المحطة.

مزايا شبكة القطار الكهربائي السريع

وأشارت وزارة النقل، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تسهم خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة، التي يجرى إنشائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.