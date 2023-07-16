تنفيذ اللمسات النهائية لأعمال محطة العاصمة بمشروع القطار الكهربائي السريع

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الأعمال الحالية بمحطة العاصمة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية.

تفاصيل محطة العاصمة

تخدم محطة العاصمة، جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث أكد تقرير وزارة النقل، أنه جرى تنفيذ اللمسات النهائية للتشطيبات للمحطة وجاهزية الغرف الفنية التي جرى تسليمها لشركة سيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، وذلك لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

تتضمن المحطة مخططا لسير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة الأربعة للمحطة، حيث توافر المصاعد الكهربائية والسلالم لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

مزايا تشغيل القطار الكهربائي السريع

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بمعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، موضحاً لـ«الوطن»، أن وزارة النقل تعمل على التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكداً أن القطار سيقدم خدمات متميزة لنقل الركاب.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن القطار الكهربائي السريع، يعتبر إضافة مهمة في منظومة النقل في مصر، خاصة وأنه له دور مهم في تنشيط السياحة من ناحية، وتنشيط عملية الاستثمار من ناحية أخرى.