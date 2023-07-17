أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات قرب باخموت

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت الأسبوع الماضي، 7 كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها الروس منذ مايو، بعد معارك شرسة.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين: «خلال الأسبوع الماضي ونتيجة لتحسن الانتشار التكتيكي على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا 7 كيلومترات مربعة»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا تحرز تقدمًا قرب مدينة باخموت

وكانت «ماليار» أكدت في وقت سابق، أن بلادها تحرز تقدمًا قرب مدينة باخموت في شرق البلاد، التي سيطرت عليها القوات الروسية، مايو الماضي، بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وأوضحت أنه يتم إحراز تقدم تدريجي في منطقة باخموت، كما أن هناك تقدمًا يوميًا في الجهة الجنوبية منها، كما تسعى القوات الأوكرانية للحفاظ على مواقعها في الجهة الشمالية، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وأضافت نائبة وزير الدفاع الأوكراني: «على مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف، نحن في موقف دفاعي بالوقت الراهن»، مضيفة أن هذه المنطقة تشهد معارك شرسة، ما يؤدي إلى تغير المواقع بصورة يومية.