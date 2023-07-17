إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي يصل إلى 96 مليون جنيه

حقق الفنان كريم عبدالعزيز، نجاحا كبيرا بعد تعاونه مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، من خلال فيلمه الأخير «بيت الروبي»، الذي يعرض حاليا في دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم بيت الروبي حقق أمس مليون و332 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها منذ بداية طرحه بدور العرض، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى نحو 96 مليون جنيه في دور العرض.

أحداث فيلم بيت الروبي

وفي إطار تشويقي اجتماعي، تدور أحداث الفيلم، حيث يقرر الفنان الروبي وزوجته الابتعاد عن القاهرة، والانتقال إلى مكان هادئ بجوار البحر، بسبب التنمر وحملات التشويه التي تعرضا لها بعدما أجرت زوجته جراحة لرميضة انتهت بوفاتها.

وجمع المخرج بيتر ميمي، الفنانين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية والفنانة تارا عماد، في بطولة فيلم بيت الروبي.