1.6 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بمليون و681 ألفا و506 جنيهات، تصدّر بها قائمة الإيرادات اليومية، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويعد من أبرز الأفلام التي حافظت على المركز الأول من حيث حجم الإيرادات وإقبال الجمهور لمشاهدة الفيلم.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتجاوز فيلم بيت الروبي من حيث الإيرادات مبلغ 95 مليون جنيه على مدار أكثر من 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، ويُتوقع أن ينضم لقائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السينما بنحو 100 مليون جنيه.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي يجمع للمرة الأولى بين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.