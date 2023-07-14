مليون و675 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينما خلال يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ مليون و673 ألف و458 جنيه، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، فيما تذيلها فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث حقق أمس إيرادات 545 ألف و982 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، 93 مليون جنيه، على مدار نحو 3 أسابيع، منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.