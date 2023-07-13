إيرادات فيلم بيت الروبي تقترب من 1.5 مليون جنيه في 24 ساعة

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي في شباك تذاكر السينما أمس، مليونا و445 ألفا و777 جنيها، واصل بها تصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا، وهي تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

90 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي، أكثر من 90 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع، منذ عرضه في السينمات يوم 21 يونيو الماضي، ليتربع على عرش الإيرادات في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

أحداث فيلم بيت الروبي، تدور في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود إلى القاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ويقوم بدوره كريم محمود عبدالعزيز، ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.