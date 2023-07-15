2 مليون و570 ألف جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم «بيت الروبي» المعروض بدور العرض السينمائي، أمس الجمعة، إيرادات قُدرت بـ2 مليون و570 ألفا و607 جنيهات، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وتتجاوز حصيلة إيراداته 95 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه في 21 يونيو الماضي، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

وفيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وتأليف محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم «بيت الروبي»

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي، ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، والذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليفاجئ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

أغنية «سمع هس»

وقام الفنان كريم عبدالعزيز بالغناء خلال أحداث الفيلم بصحبة كريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلي، وطُرحت الأغنية على موقع «يوتيوب»، وحققت نحو 2 مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.