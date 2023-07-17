مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 في انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، في انهيار عقار مكون من طوابق في حدائق القبة، منذ قليل، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لإسعافهم، وتجري الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها للبحث عن آخرين تحت الأنقاض.

قطع الغاز والمياه عن المنطقة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا بانهيارعقار بمنطقة حدائق القبة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق، أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.

انتشال 6 جثث

وتمكنت القوات من انتشال 6 جثث و4 مصابين، وجارٍ البحث بمساعدة أجهزة محافظة القاهرة عن ضحايا تحت الأنقاض، والتي دفعت بـ10 سيارات إسعاف.

وانتقلت قيادات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ لمباشرة أعمال انتشال الضحايا.