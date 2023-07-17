وزارة العمل تعلن عن 3717 وظيفة شاغرة في 40 شركة بالمحافظات

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

فرص عمل متوفرة في 13 محافظة

وتضمنت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، الإعلان عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي: «القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية».

وشملت التخصصات: أخصائي تمويل، ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، وخدمة عملاء، ومسئول ائتمان، ومدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، وعمال مخازن، وطباخين، وعضو فريق، وباريستا، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي استقبال، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وأشارت بيان الوزارة، إلى مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه الفرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.