تعيينات وزارة الكهرباء.. التخصصات المطلوبة لشغل وظائف 2023

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية من الدرجة العالية من ضمن العاملين بالقطاع.

نوعية الوظائف المطلوبة 2023

وحددت شركة الخدمات في بيان وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023 حاجتها لشغل وظائف من الدرجة العالية «رئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع القاهرة الطبي، ورئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع أسيوط الطبي».

التخصصات والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف 20323

وكشفت الشركة عن المؤهلات العلمية وشروط شغل الوظائف المطلوبة كالتالي

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 سنة، ويفضل مؤهل علمي أعلى، وقضاء فترة مناسبة في إدارة المستشفيات.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- إجادة اللغة الإنجليزية

- إجادة الحاسب الآلي.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف 2023

وكشفت شركة الخدمات عن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي

- على راغبي شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم السيد رئيس الأمانة الفنية للجنة اختبار شاغلي الوظائف القيادية والنظيرة بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الآتي:.

* بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

* اقتراحات لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم إليها.

* ألا يكون قد سبق استبعاده من ذات الوظيفة

* الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملها على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة ومرفق بها المستندات الدالة علي شخصية المتقدم وبيان تدرج وظيفي من جهة العمل.

* الشركة غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين من الخارج.

*تقدم الطلبات والمستندات من «أصل + 8 نسخة + صورة شخصية حديثة + نسخة تحليل المخدرات» إلى الأمانة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة بمستشفى الكهرباء بألماظة - آخر شارع الثورة - ألماظة - القاهرة

إخطار المتقدمين لشغل الوظائف 2023 بموعد إجراء المقابلة

وحددت الشركة الأربعاء 19 من يوليو الجاري 2023 آخر موعد لتقديم طلبات الراغبين في شغل الوظائف المشار إليها، لافتًا إلى أنه يتم إخطار المتقدمين لشغل الوظائف بموعد إجراء المقابلة.