فيلم «Mission Impossible 7» يتصدر الإيرادات اليومية بـ18 مليون دولار

يواصل فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One بطولة النجم توم كروز، الصعود في شباك التذاكر لليوم الخامس في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية بـ18 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم عالميا إلى نحو 235 مليون دولار وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتبلغ ميزانية الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر ماكويري، نحو 290 مليون دولار، ويضم في بطولته بجانب توم كروز، سيمون بيج، وفينج رامس، وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، وهنري تشيرني، وفانيسا كيربي، وفريدريك شميدت.

«Sound of Freedom» يحقق 9 ملايين دولار

ويستمر في المركز الثاني فيلم السيرة الذاتية «Sound of Freedom» محققًا 9.2 مليون دولار، بينما نجح فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» بطولة النجم هاريسون فورد في الصعود من المركز الرابع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر الأمريكي، محققًا 3.8 مليون دولار، لترتفع إيرادات الفيلم الكلية لـ 302 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات محققا 3.7 مليون دولار، تلاه في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» بـ 2.6 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم خلال أسبوع الخامس بالسينمات لـ 311 مليون دولار.