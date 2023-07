فيلم «Indiana Jones» يعود لصدارة شباك التذاكر.. ويحقق 274 مليون دولار

نجح فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، في استعادة المركز الأول في قائمة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في يومه العاشر بدور العرض السينمائي، إذ حقق 8 ملايين دولار، ليصل الإجمالي المحلي للفيلم 121 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 126 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 247.9 مليون دولار.

وحقق الجزء الخامس من سلسلة «Indiana Jones» في أول أيامه بالسينمات، 23 مليون دولار، وظل في الصدارة حتى اليوم الخامس في السينمات، حيث تراجع إلى المركز الثاني، بسبب طرح فيلم «Sound of Freedom»، الذي حقق في أول يوم له بالسينمات 14 مليون دولار وتصدر القائمة، بينما حقق «Indiana Jones» إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

عاد بعدها لصدارة الإيرادات لكن تسبب فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» في تراجعه إلى المركز الثاني مرة أخرى، في يومه الثامن بالسينمات، حيث حقق 15.2 مليون دولار، بينما لم يحقق «Indiana Jones» سوى 7.6 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny»

فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، بطولة النجم الأمريكي هاريسون فورد، بجانب يبي والر بريدج، مادس ميكلسن، توماس كريتشمان، بويد هولبروك، توبي جونز وأنتونيو بانديراس، وإخراج جيمس مانجولد.