«Mission Impossible7» يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. وتراجع «Indiana Jones»

تصدر فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One»، بطولة النجم توم كروز، قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر الأمريكي، محققا 16.5 مليون دولار في اليوم الثالث لعرضه بدور العرض السينمائي، ليصل إجمالي ما حققه محليا لـ 40.3 مليون دولار، بينما حل في المركز الثاني فيلم «Sound of Freedom» بـ7.4 مليون دولار.

وحافظ فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» على تواجده في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر الأمريكي، محققا 4.1 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي في يومه الثامن بالسينمات لـ49.2 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تراجع «Indiana Jones» إلى المركز الرابع

وتراجع فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» إلى المركز الرابع قائمة الإيرادات بـ 3.3 مليون دولار، مما يرفع إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم لـ 136 مليون دولار بينما وصلت الإيرادات الكلية لـ 263 مليون دولار وذلك بعد أسبوعين في دور العرض السينمائي في العالم، أما في المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» بـ 2.6 مليون دولار.