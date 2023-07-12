فيلم Indiana Jones يتراجع إلى المركز الثالث في شباك الإيرادات الأمريكي

تراجع فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny من المركز الأول إلى الثالث في قائمة شباك الإيرادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات 30 يونيو الماضي، محققا 3.2 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم خلال تلك الفترة لـ252 مليون دولار، وفق ما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفيلم Indiana Jones، بطولة هاريسون فورد، يبي والر بريدج، مادس ميكلسن، توماس كريتشمان، بويد هولبروك، توبي جونز وأنتونيو بانديراس، وإخراج جيمس مانجولد.

فيلم «Sound of Freedom» يتصدر شباك الإيرادات.. و«Insidious: The Red Door» يحافظ على مركزه

وتصدر فيلم Sound of Freedom قائمة الإيرادات، بعد أن كان في المركز الثالث منذ طرحه في السينمات محققا 4 مليون دولار، بينما حافظ فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» على تواجده في المركز الثاني بإيرادات بلغت 3.5 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء فيلم Elemental محققا إيرادات بلغت 1.5 مليون دولار.

كان من المركز الخامس من نصيب فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse»، الذي حقق 1.2 مليون دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 643 مليون دولار، واذلي جاء في المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.