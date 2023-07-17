رسالة عاجلة من مترو الأنفاق للركاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، رسالة عاجلة للركاب، بشأن ارتفاع درجات الحرارة، تمثلت في تخفيض سرعات القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني، إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/س، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، وحفاظا على الركاب، في هذا الطقس الحار.

تخفيض سرعات القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن هناك تنبيه على سائقي القطارات، بتخفيض سرعات القطارات، حال ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك تعليمات مشددة للعاملين بضرورة تنفيذ الصيانات الدورية للقطارات، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من ظاهرة الأعطال المفاجئة، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ، ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات.

متابعة دورية لحالة الطقس ودرجات الحرارة

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك متابعة دورية لحالة الطقس ودرجات الحرارة، وأن الشركة قررت تخفيض سرعات القطارات، وقت ارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وحركة مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

قطارات مترو الأنفاق تسير بشكل منتظم

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، إن حركة مسير القطارات تسير بشكل منتظم وطبيعي، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بمحطات مترو الأنفاق

وأوضح عبدالهادي، أن شركة مترو الأنفاق، عملت على تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعاف متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، والتي من الممكن أن تحدث لأي مواطن، جراء ارتفاع درجات الحرارة، للعمل على إسعاف أي مواطن مجانا، مؤكدا تجهيز 5 قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لعدم حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، أو داخل عربات القطارات.