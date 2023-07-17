«الأرصاد»: درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل لـ41 مئوية اليوم (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله.

وأشارت «غانم» إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية خلال فترات النهار، نظرا لتأثر الطقس بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

تأثير منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن امتداد منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس بمصر، ويحمل معه كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، ويحدث لها تعديل بقيم الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاعا في نسب الرطوبة، ومن ثم تسجل درجات الحرارة قيم أعلى من درجتين لـ3 درجات.

درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين لـ3 درجات، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مقاسة في الظل، ولكن درجات الحرارة المحسوسة نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة تكون أعلى من ذلك بحوالي من درجتين لـ3 درجات وتصل لـ41 درجة مئوية.