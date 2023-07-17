«الأرصاد» تحذّر المواطنين من التعرض للجفاف.. وتكشف تفاصيل طقس اليوم

أرجعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة في المناطق ذات الرطوبة العالية، إلى أنّ الرطوبة تقلل عملية تبخّر العرق من جسم الإنسان، ما يتسبب بدوره في تبريد جسم الإنسان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّه عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يبدأ بالتعرق، حيث تخرج حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو، يكون الهواء مشبعا ببخار الماء، فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان، كما لا يستطيع الهواء المشبع ببخار المياه أن يمتصه، لذا نشعر بالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنازل، قد يصل الجسم إلى حالة الجفاف، لذا يجب شرب الكثير من المياه والسوائل، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في فترة الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 26

- العاصمة الإدارية 38 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 38 - 26

- دمنهور 38 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25