«القاهرة الإخبارية»: «الأرصاد الصينية» تحذّر من إعصار تاليم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، أنّ قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى إعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، في حين ألغت السلطات رحلات جوية، وحثّت السكان على ملازمة منازلهم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأصدرت الهيئة تحذيرًا باللون البرتقالي، قائلة إنّها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار ليصبح إعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانغدونج إلى هاينان عندما يصل إلى اليابسة ليلًا.

ونظام التحذيرات الجوية له 4 مستويات في الصين يُرمز لها بالألوان يكون اللون البرتقالي بموجبه هو ثاني أعلى حالات الإنذار، وتشير توقعات الأرصاد إلى أنّ تاليم سيكون رابع إعصار هذا العام، لكن أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين.

وأوضحت الهيئة في وقت مبكر من صباح اليوم، أنّ تاليم على بعد 375 كيلومترًا من جنوب شرق مدينة تشانجيانج في إقليم قوانغدونج، ويتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وحثّت الهيئة السلطات في قوانغدونج وهاينان على الاستعداد للاستجابة للإعصار.