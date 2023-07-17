«DMC» تبرز ملف «الوطن»: روشتة مصرية لتعافي إفريقيا

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة «DMC»، ملف جريدة «الوطن»، الخاص بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي بـ«نيروبي»، بعنوان «روشتة مصرية لتعافي إفريقيا».

أهمية مشاركة السيسي بالقمة

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلق مجالات مشتركة مع غالبية الدول الإفريقية خلال آخر 8 سنوات، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «الاتحاد الإفريقي» لها أهمية كبرى كونها تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.

رصد احتياجات القارة الإفريقية

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة «DMC»، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد غرضها رصد احتياجات القارة الإفريقية، كونها تفتقد للكثير من الأمور المهمة في مختلف النواحي الاقتصادية والتنمية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث أمس خلال قمة الاتحاد الإفريقي عن التكامل الاقتصادي وفتح «سوق تجاري حر بين دول أفريقيا».