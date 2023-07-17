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«الصحفيين» تعلن كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية في المحافظات

كتب:

سهيلة هاني
11:23 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
أرشيفية

أرشيفية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إعلان كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية في المحافظات اعتباراً من الأربعاء 12 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو 2023، وذلك لتلقي الاعتراضات والطعون على الأسماء المعلنة في الكشوف.

اختيار أعضاء اللجان النقابية

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة سوف يحدد في وقت لاحق المواعيد المناسبة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المحافظات التي تقدمت بطلبات لتشكيل لجان فرعية بها وعددها 14 محافظة.

وأضاف سكرتير عام النقابة أنَّ شروط الانضمام لعضوية اللجان الفرعية بالمحافظات، والتي نص عليها قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 أن يكون الصحفي مراسلاً ومقيماً بالمحافظة، وكذلك عدم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة أو نقابة فرعية.

موعد نهاية إرسال الطعون

ترسل الاعتراضات والطعون لإدارة الصادر والوارد بالنقابة أو عبر الإيميل الرسمي لنقابة الصحفيين (elsahfyeen@gmail.com) في موعد أقصاه 19 يوليو 2023.

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بقلم سهيلة هاني