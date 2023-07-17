«تعليم مطروح»: انطلاق تدريبات الكورال الموسيقي لاكتشاف المواهب

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق تدريبات فريق كورال مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال الإجازة الصيفية، تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية، وذلك بالقاعة الصغرى بديوان عام تعليم مطروح لإكتشاف المواهب من تلاميذ المدارس.

فرق الموسيقى والأغاني الوطنية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، اليوم الاثنين، تدريبات فرق الموسيقي، والاستماع للمواهب، وأدى الطلاب بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، وذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال عصفور موجه عام الإقتصاد المنزلي، وأشاد بمجهودات موجه عام المادة وموجهى ومعلمي الموسيقي في تطوير أداء فريق الكورال وإدخال عناصر طلابية جديدة بالفريق تتحلي بالموهبة الفنية، والمنافسة في المسابقات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اكتشاف المواهب

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إنه وجه موجهي عموم الأنشطة التربوية بضرورة إستثمار الإجازة الصيفية لانتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية واكتشاف المواهب الفنية المتميزة والتي تفرض وجودها من خلال العروض.