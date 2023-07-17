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عاجل.. صدمة قوية للأهلي بسبب إصابة إمام عاشور.. شوبير يكشف التفاصيل

كتب:

هانى حسن
11:07 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حديثه مع الطبيب المُعالج لإمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وذلك قبل ساعات من إعلان الأهلي المتوقع عن الصفقة بشكل رسمي.

شوبير: إصابة إمام عاشور في الركبة ليست مزمنة

وقال «شوبير» خلال برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الاثنين: «إصابة إمام عاشور في العضلة الخلفية ليست مزمنة، ومدة غيابه عن الملاعب 3 أشهر منذ إصابته، أي منذ شهر أبريل الماضي».

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