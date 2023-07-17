طبيب المنتخب يكشف مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور | عاجل

كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، طبيعة الإصابة الخاصة بإمام عاشور، لاعب خط وسط منتخب مصر وفريق ميتلاند الدنماركي، والتي يعاني منها منذ فترة طويلة وحتى الآن.

وقال طبيب الفراعنة في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على أون تايم سبورتس 2: «إصابة إمام عاشور تعرض للإصابة يوم 22 أبريل الماضي، وهي عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية وهي إصابة كبيرة نوعا ما، وتحتاج ما بين 10 إلى 12 أسبوع للعلاج للتعافي منها منذ توقيت حدوثها».

وأضاف: «هناك تواصل وتنسيق دائم بيني وبين نادي ميتلاند بشأن إصابة إمام عاشور، وما يخص البرنامج العلاجي الخاص به أيضا».

طبيب المنتخب: إصابة إمام عاشور ليست مزمنة

وتابع «أبو العلا»: «إمام عاشور التزم بشكل كبير بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له بشكل كبير كبير، وحصل على فترات راحة متفق على أغلبها».

وواصل: «إمام عاشور بات قريبا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد خلال أيام وبات قريبا من التعافي، والأمور الطبية الخاصة به أصبحت على ما يرام، ونتابع تطور حالته بشكل يومي».

واختتم: «هذا النوع من الإصابات لا يعد مزمنا، واللاعب يتعافى من تلك الإصابة بشكل سريع».