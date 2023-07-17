عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قوية بشأن إصابة إمام عاشور (خاص)

تلقى مسؤولو النادي الأهلي، صدمة قوية، خلال خضوع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، للفحص الطبي، بعد اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن إمام عاشور ما زال يعاني من إصابته في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب تجددها.

تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غياب اللاعب

وأوضح أن التقرير الطبي لإمام عاشور يفيد بأن اللاعب تعافى بشكل كبير من إصابته، في وقت سابق، قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى في الأيام الأخيرة، بسبب تدربه بشكل خاطئ.

وشدد المصدر على أن رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، أكد أن إصابة اللاعب لا تعد مزمنة، وجرى وضع برنامج تأهيلي يستمر لمدة 3 أسابيع.

الأهلي يحقن إمام عاشور بالبلازما

ويعمل الجهاز الطبي في الأهلي على وضع برنامج علاجي شامل للاعب، لتجهيزه إلى الموسم الجديد، وأشار المصدر إلى أنه سيجرى حقن اللاعب بالبلازما، لمساعدته على التعافي من الإصابة، على أن يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل يومي داخل النادي، وعلى هامش مران الأحمر الجماعي في ملعب التتش.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تقام ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يجرى تسليم الأحمر درع الدوري بعد انتهاء اللقاء.