قرار عاجل من «التعليم» حول موقف المؤجلين بامتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن انتقال الوزارة كلياً للعاصمة الإدارية الجديدة، وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الإدارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023، ومن المقرر استئناف الأعمال بالإدارة العامة للامتحانات وذلك بسبب انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن استكمال التأجيلات إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من خلال الحضور إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات وإدارة شئون الطلبة.